O irmão de Quinten e Jurriën Timber encontra um novo clube na Holanda

Dylan Timber (26) assinou contrato com o MVV, conforme informou o clube de Maastricht por meio de seus canais oficiais.

O irmão mais velho dos jogadores da seleção holandesa Quinten e Jurrien continua, assim, na Keuken Kampioen Divisie. Nas últimas três temporadas, Timber esteve sob contrato com o VVV-Venlo.

Em parte devido a lesões, ele disputou apenas dezoito partidas pelo clube. Anteriormente, Timber também jogou pelo Jong FC Utrecht na Keuken Kampioen Divisie.

Timber é apresentado no site do MVV. “Dylan teve muito azar em sua carreira. Apesar disso, ele chamou a atenção de nossa comissão técnica e estamos felizes por ele ter assinado com o MVV. Aqui, Dylan terá a chance de mostrar do que é capaz.”

Timber assinou um contrato válido até meados de 2027. Em seguida, o MVV terá a opção de prorrogar o contrato por mais uma temporada.

Timber, natural de Utrecht, disputou uma partida pela seleção de Curaçao em 2022. Neste verão, ele não foi convocado para a Copa do Mundo.

O mais velho dos irmãos Timber, aliás, também tem um passado no Feyenoord. Entre 2008 e 2010, ele jogou na base do clube de Roterdã.