Parece que a família de Enzo Fernández colocou o astro do Chelsea em uma situação extremamente embaraçosa, depois que seu irmão provocou uma crise com a torcida do Real Madrid após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo.

O nome de Fernández vinha sendo fortemente associado a uma transferência para o Santiago Bernabéu para jogar ao lado de Jude Bellingham, especialmente depois que ele marcou o gol de empate da Argentina contra a Inglaterra na partida que terminou em 2 a 1, aproveitando o recuo da Inglaterra para a defesa após a vantagem conquistada com as táticas de Thomas Tuchel.

Mas as comemorações estrondosas da Argentina foram além dos limites do campo. Enquanto os jogadores e suas famílias comemoravam com entusiasmo, Ceba Fernández, irmão deEnzo, foi além ao publicar uma foto no “Stories” do Instagram, na qual Enzo aparece comemorando e Bellingham deitado no chão, acompanhada de um comentário sarcástico: “Adeus, Bellingham”.

A postagem, vista por seus 26 mil seguidores, provocou uma onda de indignação entre a torcida do Real Madrid, que não demorou a responder com veemência.

Um torcedor escreveu: “Bellingham é muito melhor que Enzo, e você diz ‘adeus’ para ele!”, enquanto outro comentou: “Você é realmente ridículo!”, e um terceiro comentário, ainda mais contundente, dizia: “Seu irmão zomba de Bellingham em suas histórias, enquanto joga no clube para o qual Enzo quer se transferir... Você não tem a grandeza nem a classe necessárias para jogar no Real Madrid”.

Essa polêmica surge em um momento delicado, já que, pouco antes, Seba havia publicado uma mensagem comovente elogiando seu irmão: “Não encontro palavras para descrever o quanto estou orgulhoso e feliz. Seu profissionalismo e seu desempenho hoje dão a você o direito de dizer que está fazendo história. Eu te amo e rezo para que Deus sempre te abençoe”.

A diretoria do Real Madrid havia divulgado anteriormente um comunicado oficial negando a existência de quaisquer negociações, no qual afirmava: “À luz das informações que surgiram sobre um suposto interesse em Enzo Fernández, o clube confirma que não fez nenhum esforço, direto ou indireto, para contratá-lo, nem pretende avançar com tal negociação. Expressamos nosso profundo apreço por um grande jogador, cuja trajetória e talento são amplamente reconhecidos, bem como pelo Chelsea, com o qual mantemos uma excelente relação.”