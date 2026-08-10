A Federação Iraquiana de Futebol pretende organizar um torneio amistoso quadrangular na província de Basra, no sul do país, durante o próximo mês de novembro, dentro do programa de preparação da seleção nacional para a participação nas finais da Copa da Ásia de 2027, que será sediada pela Arábia Saudita.

O membro da Federação Iraquiana de Futebol, Ahmed Al-Moussawi, revelou, em declarações à agência iraquiana "Shafaq News", que a federação contatou oficialmente as seleções do Irã, do Uzbequistão e da Jordânia, além de outras seleções asiáticas, com o objetivo de assegurar uma participação forte no aguardado torneio.

Irã confirma

Al-Moussawi explicou que o Iraque e o Irã participarão oficialmente do torneio de acordo com os dados atuais, enquanto os contatos ainda prosseguem com a federação uzbeque e com uma quarta seleção asiática para completar a lista de participantes, permanecendo a Jordânia entre as opções em forte consideração.

O dirigente iraquiano apontou que o torneio representa uma oportunidade de ouro para a seleção nacional testar sua prontidão técnica e física diante de seleções asiáticas fortes, dentro de seu longo programa de preparação para os compromissos continentais vindouros, com destaque para as finais da Copa da Ásia de 2027.

O torneio quadrangular ganha importância especial em razão do alto nível técnico das seleções convidadas, já que todas as quatro seleções candidatas a participar disputaram as finais da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, o que dá à seleção iraquiana uma valiosa oportunidade de enfrentar adversários fortes que vivenciaram o clima das competições mundiais.

Vale lembrar que a província de Basra já sediou anteriormente uma série de partidas internacionais e torneios regionais, e conta com uma infraestrutura esportiva adequada para sediar eventos desse tipo, o que a torna uma opção ideal para organizar este torneio amistoso, no qual a Federação Iraquiana aposta para elevar a prontidão dos "Leões da Mesopotâmia" antes dos grandes compromissos continentais.