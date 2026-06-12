O interesse concreto em Robert Lewandowski parece ser mútuo: o polonês embarca no avião

Robert Lewandowski pode dar continuidade à sua carreira nos Estados Unidos. Fabrizio Romano confirma, seguindo o jornalista polonês Tomasz Wlodarczyk, que o atacante está aberto a uma aventura no Chicago Fire.

Devido à idade avançada de Lewandowski, que completará 38 anos daqui a dois meses, o Barcelona decidiu procurar um novo atacante mais jovem. Assim, o clube demonstra interesse muito sério no atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez.

Lewandowski não tem do que reclamar em termos de interesse e está aberto a uma transferência para a Major League Soccer. O astro viajou para os EUA junto com seu agente, Pini Zahavi, para iniciar as negociações.

No entanto, ainda não há acordo, enfatiza Wlodarczyk. “Lewandowski está considerando a oferta seriamente, mas ainda não tomou uma decisão definitiva”, afirma.

O Chicago Fire teria oferecido a Lewandowski um contrato de dois anos, possivelmente com opção de renovação por um terceiro ano.

Além de Lewandowski, o clube da Cidade dos Ventos também espera contratar Leon Goretzka. O jogador alemão, que disputou a Copa do Mundo, tem contrato prestes a expirar com o Bayern de Munique.

Goretzka, de 31 anos, não teve garantia de vaga no time titular na última temporada e, assim como Lewandowski, estaria aberto a uma aventura em Illinois.