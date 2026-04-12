O Inter Miami ainda aguarda uma vitória no novo Nu Stadium, que foi inaugurado oficialmente na semana passada. Lionel Messi e companhia não conseguiram passar de um empate em 2 a 2 contra o New York Red Bulls na madrugada de sábado para domingo.

Jorge Rucalvaba abriu o placar para os visitantes aos 15 minutos de jogo no sul da Flórida. O Inter Miami reagiu e isso resultou no empate de Mateo Silvetti nos acréscimos do primeiro tempo.

Um alívio para o Inter Miami, que dez minutos após o intervalo assumiu a liderança pela primeira vez em casa, com Germán Berterame. Não foi o suficiente para a vitória, pois Adri Mehmeti garantiu um ponto para o New York Red Bulls nos minutos finais.

Messi esteve perto do gol da vitória nos acréscimos, com uma cobrança de falta. Luis Suárez entrou em campo como reserva pouco antes do fim. O Inter Miami ocupa a terceira posição na Conferência Leste da MLS, com doze pontos em sete partidas. O líder Nashville acumulou quatro pontos a mais.

O técnico Javier Mascherano ficou chateado após a partida e acredita que sua equipe merecia mais do que apenas um ponto. “Os erros que cometemos foram fatais para nós. Mas, apesar disso, os jogadores deram tudo de si para vencer hoje.”

O New York City FC, do técnico Pascal Jansen, perdeu a segunda colocação na MLS, pois o Vancouver Whitecaps venceu por 2 a 0. O time de Nova York está em quarto lugar, com um ponto a menos que o Inter Miami.