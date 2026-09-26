O caso financeiro do Manchester City entrou em uma fase ainda mais grave, depois que fontes revelaram que o clube foi considerado culpado por violar quase todas as acusações financeiras que lhe foram imputadas, enquanto Stefan Borson, ex-consultor financeiro do clube, alertou que a punição pode chegar à "opção nuclear", representada pelo rebaixamento da Premier League.

A liga da Premier League acusou o Manchester City de cometer irregularidades financeiras em larga escala durante um período que testemunhou um sucesso contínuo do clube, antes que uma comissão independente analisasse o caso, cujas sessões foram encerradas em 2024.

Segundo fontes do jornal "Daily Mail", os clubes da Premier League foram informados de que a comissão independente já chegou à sua decisão, à espera de sua divulgação oficial, em meio à crença de que o resultado é favorável à competição.

De acordo com as informações que circulam, o Manchester City foi considerado culpado por quase todas as 115 acusações, à exceção de uma, relacionadas à violação das regras financeiras da Premier League.

Ex-consultor do City: tudo se tornou possível

Borson, que já trabalhou como consultor financeiro do Manchester City entre 2002 e 2007, foi questionado, pela rede "TalkSPORT", sobre se o rebaixamento da Premier League estaria em pauta como uma das possíveis punições após a divulgação da decisão.

E respondeu: "Tudo é possível, e o inferno vai se abrir agora, porque isso vai continuar por semanas, semanas e semanas".

E acrescentou, segundo o que noticiou o "Daily Mail": "Será muito difícil para o City dizer qualquer coisa ou controlar as repercussões desse cenário, e isso sem sequer sabermos até agora o que a decisão contempla".

E prosseguiu: "É quase certo que veremos em breve a decisão da comissão independente em detalhes, e isso dará às pessoas uma enorme quantidade de munição para atacar essas pessoas e o clube".

E esclareceu: "Depois disso, entraremos no processo de definição da punição, que será feito a portas fechadas".

Borson disse que a gravidade da situação reside também no fato de o Manchester City ter negado todas as acusações ao longo de todo o período do caso, acrescentando: "O Manchester City negou tudo o tempo todo, e travou um processo que talvez tenha custado às duas partes mais de 100 milhões de libras esterlinas, e no final ficou comprovada sua violação de tudo".

E concluiu suas declarações dizendo: "Eles estão em uma enrascada muito, muito grave".

Recurso é esperado, mas as chances de sucesso são baixas

Com o clube continuando a negar ter cometido qualquer irregularidade desde que as acusações lhe foram imputadas em fevereiro de 2023, espera-se amplamente que o Manchester City apresente um recurso contra a decisão.

Mas Borson considera que as chances de reverter a sentença por meio de recurso são muito baixas, dizendo: "Um recurso com base nos fatos é muito pouco provável que tenha sucesso".

E acrescentou: "Como o City agora foi considerado culpado de quase tudo, a própria decisão será muito dura no que diz respeito à conduta do clube, à conduta dos indivíduos e a seus atos, bem como à credibilidade de suas posições durante as sessões de audiência. Não haverá lugar para se esconder quando a decisão for publicada".

E prosseguiu: "E quando esses resultados tiverem que ser apresentados a uma instância de recurso que não se beneficia de reouvir o caso por completo, seja em termos de depoimentos das testemunhas ou de revisar todos os documentos novamente, será extremamente difícil para o City reverter esses resultados factuais".

O City contestará a imparcialidade da comissão?

O ex-consultor financeiro considerou que o último comunicado do Manchester City trouxe indícios da maneira pela qual o clube pode tentar contestar a decisão.

E disse: "Acredito que o City insinuou, no último parágrafo de seu comunicado, que o processo e a própria comissão talvez tenham sido tendenciosos de uma forma ou de outra, e que ele também pode contestar o longo tempo que a decisão levou para ser emitida".

E acrescentou: "Todos esses argumentos, seja em relação à parcialidade ou a qualquer questão processual, são muito pouco prováveis de ter sucesso. Já reverter os resultados relacionados aos fatos, considero algo extremamente improvável".

E Borson encerrou sua análise dizendo: "Ao fim e ao cabo, acredito que o City agora terá que arcar com sua punição, e ela será dura".