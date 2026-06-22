O impacto da vitória histórica... A seleção egípcia sobe no ranking da FIFA

A seleção egípcia conquistou mais uma vitória após sua vitória histórica sobre a Nova Zelândia por 3 a 1 na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, tendosubido no ranking mundial divulgado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Os Faraós somaram 12,70 pontos graças à vitória sobre a seleção neozelandesa, elevando seu total para 1.583,37 pontos e subindo três posições de uma só vez no ranking mundial, ocupando agora a 26ª posição.

Essa ascensão ocorreu após a primeira vitória da seleção egípcia em toda a sua história de participações na Copa do Mundo, vitória que reforçou suas chances de se classificar para as fases eliminatórias do torneio.

Por outro lado, a seleção da Nova Zelândia perdeu 12,70 pontos devido à derrota para os Faraós, recuando no ranking, apesar de ter subido uma posição, ocupando agora o 84º lugar no ranking mundial.

No torneio, a seleção egípcia elevou sua pontuação para 4 pontos, assumindo sozinha a liderança do Grupo 7 antes da última rodada da fase de grupos e se aproximando fortemente de garantir a vaga nas oitavas de final.

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