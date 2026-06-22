Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

O impacto da vitória histórica... A seleção egípcia sobe no ranking da FIFA

Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Copa do Mundo
Nova Zelândia
Egito
Canadá

Os Faraós lideram o grupo

A seleção egípcia conquistou mais uma vitória após sua vitória histórica sobre a Nova Zelândia por 3 a 1 na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, tendosubido no ranking mundial divulgado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Os Faraós somaram 12,70 pontos graças à vitória sobre a seleção neozelandesa, elevando seu total para 1.583,37 pontos e subindo três posições de uma só vez no ranking mundial, ocupando agora a 26ª posição.

Essa ascensão ocorreu após a primeira vitória da seleção egípcia em toda a sua história de participações na Copa do Mundo, vitória que reforçou suas chances de se classificar para as fases eliminatórias do torneio.

Por outro lado, a seleção da Nova Zelândia perdeu 12,70 pontos devido à derrota para os Faraós, recuando no ranking, apesar de ter subido uma posição, ocupando agora o 84º lugar no ranking mundial.

No torneio, a seleção egípcia elevou sua pontuação para 4 pontos, assumindo sozinha a liderança do Grupo 7 antes da última rodada da fase de grupos e se aproximando fortemente de garantir a vaga nas oitavas de final.

Copa do Mundo
Nova Zelândia crest
Nova Zelândia
NZL
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
Copa do Mundo
Egito crest
Egito
EGY
República Islâmica do Irã crest
República Islâmica do Irã
IRA

Leia também:

Estrela dos Faraós: “O Egito é o mais forte da África… e vamos chegar longe na Copa do Mundo”


Publicidade