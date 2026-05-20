O Hull City quer que a final dos play-offs seja cancelada de repente e aposta na promoção direta para a Premier League

O Hull City quer que a final dos play-offs seja cancelada, segundo notícias divulgadas por vários meios de comunicação ingleses. Em resposta ao escândalo do “spygate”, o time pretende garantir a promoção direta para a Premier League.

No momento, o Hull City está analisando as possibilidades, segundo informou o proprietário Acun Ilicali ao Daily Mail. “Em circunstâncias normais, duas equipes chegaram à final e uma foi desclassificada”, explica ele.

“Nossos advogados acreditam que deveríamos ir diretamente para a Premier League, mas eles estão analisando a situação no momento”, continua ele. “Ainda não podemos dizer nada definitivo. É uma situação um pouco confusa.”

O Southampton seria o adversário do Hull City na final dos play-offs, mas foi desclassificado devido à espionagem contra o Middlesbrough, seu adversário nas semifinais.

O Southampton reconheceu a culpa, mas decidiu recorrer. No entanto, o recurso foi definitivamente rejeitado na noite de quarta-feira, encerrando assim a temporada do clube.

Com isso, o Middlesbrough é, em princípio, o adversário do Hull City na final, mas este último clube considera a situação muito grave. “Já estávamos há dez dias nos preparando para o Southampton”, disse Ilicali.

“Todo o nosso planejamento, análises e esforços estavam voltados para eles. Agora, faltando apenas alguns dias para a final, o adversário mudou. Quinta-feira será o último treino sério. Vamos nos preparar para o novo adversário com apenas um treino.”

Portanto, ainda não se sabe se a final vai acontecer. O Hull City parece decidido a garantir a promoção direta para a Premier League, sem disputar a final em Wembley.