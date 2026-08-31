O homem do impossível: presidente da Argentina se despede de Messi

O anúncio da aposentadoria de Lionel Messi da seleção argentina não passou como um simples evento esportivo dentro do país, já que seu eco rapidamente alcançou os mais altos níveis do Estado.

O presidente argentino Javier Milei entrou na despedida da lenda da Argentina com uma mensagem breve que carregou grande reconhecimento ao capitão dos "Tangos", autor das mais notáveis conquistas do futebol argentino moderno.

Milei publicou em sua conta no Instagram uma foto de Messi saudando a torcida e escreveu: "Muito obrigado, homem do impossível".









A mensagem do presidente argentino veio horas depois de Messi anunciar sua decisão de encerrar a carreira internacional, por meio de uma mensagem emocionante na qual afirmou que o passo não foi fácil, mas que veio após uma longa reflexão e depois de chegar à convicção de que o momento é adequado para abrir espaço a uma nova geração de jogadores.

Messi disse em parte de sua mensagem: "Dei tudo o que tinha, e já não tenho mais nada a oferecer, além da existência de um grupo de jovens jogadores maravilhosos que merecem receber sua oportunidade".