O'Higgins x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da segunda fase da Pré-Libertadores 2026

O'Higgins e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), pela segunda fase da Pré-Libertadores 2026. A partida acontece no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile.
Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir O'Higgins x Bahia ao vivo
A partida entre O’Higgins e Bahia terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Paramount+.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça!🟢
Notícias e prováveis escalações
Após empatar com o Jacuipense pelo Campeonato Baiano, o Bahia volta as atenções para a estreia na Pré-Libertadores. A equipe garantiu vaga na fase preliminar do torneio continental após encerrar o Campeonato Brasileiro na sétima colocação.
Para o confronto decisivo no Chile, o técnico Rogério Ceni terá força máxima à disposição. O treinador optou por preservar os titulares na rodada do estadual, visando chegar com o elenco principal descansado e em plenas condições físicas para o desafio internacional.
"A Libertadores é muito difícil para todos. Acredito que este ano estamos mais maduros. Sabemos da dificuldade, não tem jogo fácil. Precisamos estar preparados para fazer um resultado positivo fora e decidir em casa", afirmou o atacante Willian José.
Por outro lado, o O’Higgins chega para o duelo da Pré-Libertadores com apenas três partidas oficiais disputadas na temporada, o que pode pesar no ritmo de jogo da equipe chilena. No último compromisso antes de enfrentar o Bahia, o time foi derrotado pelo Deportes Limache por 2 a 1, em confronto válido pelo Campeonato Nacional.
O jogo de volta entre as equipes está marcado para o próximo dia 25, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, onde o Tricolor contará com o apoio da torcida para buscar a classificação.
O'Higgins: O. Carabalí; Felipe Andres Faundez, A. Robledo, Miguel Brizuela e L.Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz, F. González, Bryan Rabello e Martin Sarrafiore; A. Castillo Benega. Técnico: Lucas Bovaglio.
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Erick ou Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
Desfalques
O'Higgins
Sem desfalques confirmados.
Bahia
Éverton Ribeiro cumprirá suspensão, enquanto David Duarte está machucado.
Que horas começa O'Higgins x Bahia
Retrospecto recente
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.