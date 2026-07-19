O herói da final... Emiliano impede a Espanha de conquistar uma vitória histórica

A seleção da Espanha conquistou o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após uma emocionante vitória sobre a Argentina por 1 a 0, na prorrogação.

Os jogadores da seleção argentina não conseguiram acompanhar o ritmo dos espanhóis ao longo dos 120 minutos.

Mas o goleiro argentino Emiliano Martínez foi, sem dúvida, o herói da partida, ao defender uma enxurrada de chances perigosas.

Ao longo dos 90 minutos, a seleção argentina não conseguiu chutar a gol do Matador; por outro lado, os jogadores da seleção espanhola dispararam 14 chutes a gol de Emiliano.

Emiliano Martínez brilhou ao lidar com os ataques dos espanhóis e se mostrou atento para defender sua baliza desde os primeiros minutos.

Lamine Yamal quase surpreendeu Emiliano com um chute forte aos cinco minutos, mas o goleiro do Tango estava à altura da situação.

Oyarzabal disparou um chute forte da entrada da área aos 39 minutos, mas Emiliano segurou a bola com firmeza.

Aos 66 minutos, Emiliano Martínez se destacou ao defender uma cabeçada forte do substituto Ferran Torres, além de ter defendido um chute de Pau Kubarsi aos 77 minutos.