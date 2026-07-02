O gol de Telemans bate o recorde histórico do astro da Argélia

Yuri Tielemans deixou sua marca na história da Copa do Mundo ao marcar dois gols na emocionante vitória da Bélgica sobre o Senegal por 3 a 2 na prorrogação, na noite de quarta-feira, no Estádio de Seattle, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Tielemans marcou o gol decisivo da vitória aos 124 minutos e 43 segundos, tornando-se o autor do gol mais tardio da história da Copa do Mundo.
O gol de Tielemans superou o recorde anterior, que pertencia ao argelino Abdelmoumen Djabou, quando marcou contra a Alemanha aos 120 minutos e 49 segundos, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, durante a partida que terminou com a vitória da Alemanha por 2 a 1.
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Além disso, Tielemans se tornou o segundo jogador na história da seleção belga a marcar dois gols em uma partida das fases eliminatórias da Copa do Mundo, depois de Bernard Voorhoof, que alcançou o mesmo feito contra a Alemanha na edição de 1934.
A partida estava prestes a terminar com uma vitória do Senegal, mas a seleção belga reagiu de forma surpreendente, marcando dois gols consecutivos com Romelu Lukaku e Yuri Tielemans, aos 86 e 89 minutos, deixando o placar em 2 a 2.
O confronto se estendeu para a prorrogação, que testemunhou uma vitória decisiva dos Diabos Vermelhos, graças a um pênalti conquistado por Yuri Tielemans, que ele mesmo converteu aos 120+5 minutos.
Com essa vitória, a seleção belga garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina.