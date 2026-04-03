Segundo o jornal Het Laatste Nieuws, Jari de Busser está na mira do Club Brugge. O goleiro Simon Mignolet (38) anunciou na quinta-feira que vai se aposentar no final da temporada. Por isso, o Blauw-Zwart está em busca de um novo goleiro.

O goleiro de 26 anos já jogou na Bélgica por times como KAA Gent, Lommel SK e Lierse SK. O Go Ahead Eagles foi a primeira aventura no exterior para o belga. Ele chegou no verão de 2024, sem custos de transferência, vindo do Lommel SK.

Entretanto, De Busser já soma 59 partidas pelo Kowet. Ele vem apresentando um bom desempenho no clube de Deventer, o que não passou despercebido.

Segundo o HLN, o clube belga está explorando várias opções na busca por um novo goleiro. De Busser está na lista, mas não é o único candidato. Ainda não se sabe se a escolha do Club acabará recaindo sobre ele.

De Busser fez história em sua primeira temporada no Go Ahead. Ele conquistou pela primeira vez na história do clube a Eurojackpot KNVB Beker, o que lhe rendeu imediatamente grande prestígio. O goleiro desempenhou um papel importante ao defender dois pênaltis contra o AZ, levando a equipe à vitória por 2 a 4 na disputa de pênaltis.

O atual goleiro do Club Brugge, Mignolet, anunciou na quinta-feira sua aposentadoria do futebol ao final desta temporada. Ele disputou mais de setecentas partidas ao longo de sua carreira.