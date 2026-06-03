O Go Ahead Eagles demite Melvin Boel com efeito imediato; o sucessor já está pronto

O Go Ahead Eagles demitiu Melvin Boel com efeito imediato, segundo noticiam, entre outros, o Voetbal International. Ao que tudo indica, a relação entre ambos deteriorou-se significativamente após o término da última temporada.

Boel sucedeu o técnico de sucesso Paul Simonis em Deventer no verão passado, mas não foi um grande sucesso. Na Liga Europa, apesar de uma vitória sobre o futuro campeão Aston Villa, o time foi rapidamente eliminado, e na Eredivisie a equipe terminou em décimo segundo lugar.

No início de fevereiro, o ônibus dos jogadores já foi recebido por manifestantes após um empate contra o FC Volendam (1 a 1). Na ocasião, Boel falou com os muitos torcedores irritados.

“A diretoria do Go Ahead não tinha a intenção de demitir Boel, mas já havia informado antes do fim da temporada que, após a última rodada, seria hora de uma avaliação minuciosa”, escreve a VI.

A publicação destaca que Boel atingiu “todas as metas” do Go Ahead Eagles nesta temporada, mas, apesar disso, havia pouco apoio interno. A avaliação pós-temporada agravou a situação e foi decidido que as partes se separariam.

Joseph Oosting, que foi demitido no mês passado do Royal Antwerp, é o principal candidato para suceder Boel. Oosting já esteve no comando do FC Twente na Holanda.