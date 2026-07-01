O futuro do “Vandaag Inside” está em dúvida devido a uma jogada surpreendente de Wilfred Genee

O futuro de Wilfred Genee no programa “Vandaag Inside” parece incerto. No podcast da AD Media, fica claro que o apresentador está em negociações com a RTL. Genee tem um contrato com a Talpa que ainda tem validade de um ano.

O talk show diário, transmitido pela SBS6, é, desde 2022, o maior sucesso de audiência da Talpa. No entanto, há agora incerteza quanto à sua continuidade. Johan Derksen não sabe se continuará após o término de seu contrato, em 2027, e Genee também parece estar em dúvida.

A RTL está ciente disso e já está em negociações com Genee. “Fiquei surpresa quando li em algum lugar que eles estão negociando e, mesmo assim, ainda estão em conversas”, afirmou a colunista do AD, Angela de Jong, que no passado participava regularmente do programa de entrevistas.

“Peter van der Vorst sempre foi muito categórico ao dizer que não precisava mais dos rapazes da VI, e, para ser bem sincera, também não consigo imaginá-los na RTL 4. Depende um pouco do que se quer fazer com a RTL 7. Pois seria preciso investir muito dinheiro nela”, analisa De Jong sobre o cenário televisivo holandês.

De Jong entenderia se Genee decidisse aceitar um novo desafio. “Ele poderia criar de tudo e mais um pouco para a Videoland. O que ele não tem chance de fazer na SBS6. É mais do que óbvio que há muito mais possibilidades para Genee na Videoland.”

Genee, Derksen e René van der Gijp são, há anos, os principais apresentadores do VI. Apesar disso, os senhores discutem com certa frequência. Na semana passada, Derksen não gostou do comentário de Genee de que, aos 77 anos, ele deveria ter cuidado com comentários sobre sexo na TV.