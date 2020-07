O futuro de Jadon Sancho: Manchester United prepara oferta de R$ 600 milhões

Ole Gunnar Solskjaer quer o jovem inglês para a próxima temporada e já se prepara para pagar um alto valor para o Borussia Dortmund

O está pronto para buscar a contratação de Jadon Sancho, ponta do . Os Red Devils preparam uma grande proposta para o clube alemão e para o jogador.

Com a classificação assegurada para a próxima Liga dos Campeões, com a vitória por 2 a 0 contra o Leicester, o Manchester United já começa a se planejar para a próxima temporada. Ed Woodward, diretor executivo do clube, tem como grande objetivo repatriar o jovem de 20 anos.

A Goal apurou que uma primeira oferta ainda será submetida ao Borussia Dortmund, que estipula o valor do atacante em mais de 120 milhões de libras (cerca de R$ 800 milhões).

Porém, a próxima janela de transferência deve ser diferente das usuais, devido à pandemia da Covid-19, e diversas fontes já confirmaram que o United não pagará mais de 100 milhões de libras (R$ 668 milhões) em um único jogador.

Desta forma, Woodward e a diretoria do clube de Old Trafford estão visando uma proposta de 80 milhões de libras (R$ 534 milhões). O clube também estabeleceria metas para o jogador, que podem aumentar ainda mais este valor.

“Jadon é um jogador brilhante. Obviamente, depende dele", disse Lingard à Goal na quinta-feira. "Eu o vi com a , vi suas qualidades e sinto que ele seria um ótimo complemento para qualquer equipe."

Além do ponta inglês, o Manchester United deve buscar um zagueirona próxima janela. Jack Grealish, meia do , também está no radar de Ole Gunnar Solskjaer.