O Wydad sofreu um novo golpe durante a janela de transferências de verão, depois que seu rival AS FAR entrou com força na disputa pela contratação do zagueiro Farji Karmoun, num momento em que o clube vermelho continua suas tentativas de encerrar os processos de litígios acumulados, que passaram a ameaçar sua capacidade de registrar suas novas contratações antes do início da próxima temporada futebolística.

O AS FAR entrou na corrida pela contratação do zagueiro Farji Karmoun durante a atual janela de transferências de verão, no âmbito de seu esforço para reforçar sua linha defensiva após a saída da dupla Younès Abdelhamid e Nouh El Abd.

E, apesar de o Wydad ter sido a primeira parte a se movimentar para fechar o negócio, depois de obter a luz verde do jogador e da direção do Olympique de Safi, a entrada do AS FAR na linha das negociações mudou o rumo das coisas.

O time militar apresentou uma proposta financeira que superou a proposta apresentada pelo Wydad, o que levou à obstrução da transferência do zagueiro Farji Karmoun para o clube vermelho.

O site "Sport7" marroquino relatou que essa evolução levou a direção do Olympique de Safi a elevar o teto de suas exigências financeiras, tendo decidido conceder Karmoun ao clube que apresentar a melhor proposta financeira.

Novas sentenças da Fifa

Em outro desdobramento, a Câmara de Resolução de Disputas da Federação Internacional de Futebol (Fifa) emitiu uma nova sentença contra o Wydad, num caso relacionado a um dos ex-jogadores estrangeiros do time.

Com isso, o número de sentenças definitivas emitidas contra o clube subiu para 5, o que obriga a direção do Wydad a resolver esses processos por completo, a fim de suspender a punição de proibição de contratações e permitir que o time regularize seus novos jogadores.

O presidente do Wydad, Brahim El Assri, continua seus esforços intensos para encerrar os processos de litígios que se acumularam durante o período anterior, depois que a direção anterior, presidida por Hicham Ait Menna, deixou um grande número de casos.

O clube passou a ser obrigado a resolver cinco processos junto à Federação Internacional de Futebol (Fifa), além de mais de sete processos apresentados perante o Comitê Nacional de Litígios, conforme informou o site "Sport7".

Movimentações para manter Benabid

Paralelamente ao tratamento dos processos de litígios, Brahim El Assri se movimenta para manter os elementos fundamentais do time antes do início da nova temporada. A direção do Wydad entrou em negociações avançadas com o goleiro El Mehdi Benabid, a fim de convencê-lo a renovar seu contrato e permanecer com o time.

O site "Le360 Sport" marroquino revelou que a direção do Wydad apresentou uma nova proposta a Benabid, depois de ter se apressado em quitar todos os seus valores financeiros pendentes, indicando que o goleiro tomará sua decisão final nos próximos dias.

O relatório apontou que El Assri se viu diante de processos complexos deixados pela etapa anterior, depois que vários jogadores recorreram ao Comitê de Litígios para reivindicar seus valores financeiros pendentes, ou para obter a rescisão unilateral de seus contratos, o que obriga a atual direção a continuar trabalhando para resolver essas crises antes do início da nova temporada.