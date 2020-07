O Flamengo tem quantos títulos do Campeonato Carioca?

O Rubro-Negro é o maior campeão do estadual do Rio de Janeiro; veja os títulos

O Flamengo é o maior campeão carioca entre todos os times - isso mesmo sem contar as vezes em que saiu com o troféu da ou da -, mesmo com todas as mudanças no regulamento do Estadual.

Desde a primeira taça levantada pelo o já passou por diversas mudanças até chegar ao formato que é hoje. O primeiro troféu veio quando ainda não era um torneio unificado, depois mais alguns foram levantados na época do triangular final, outros com as finais e semifinais.

A grandeza do no estadual é inegável e, para ajudar na contagem, a Goal te mostra todos os títulos cariocas conquistados pelo time:

QUANTOS TÍTULOS DO CAMPEONATO CARIOCA O FLAMENGO TEM?

Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo

Ao todo são 35 conquistas do Campeonato Carioca, desde o primeiro, em 1914, quando ganhou a final contra o , por 2 a 1. Desde então, os títulos não pararam de chegar.

Os títulos foram conquistados em 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979*, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017 e 2019.

QUANTOS TÍTULOS DA TAÇA GUANABARA O FLAMENGO TEM?

Foto: Gilvan Souza/Flamengo/Divulgação

Desde 1965 é disputada a Taça Guanabara no Rio de Janeiro e, a partir de 1972, o torneio virou o anexo do Campeonato Carioca, servindo como um "primeiro turno".

As conquistas do Flamengo começaram antes mesmo de junção com o estadual. Os 22 títulos vieram nos anos: 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018 e 2020.

QUANTOS TÍTULOS DA TAÇA RIO O FLAMENGO TEM?

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

A Taça Rio é disputada desde 1982, servindo como o segundo turno o Campeonato Carioca. Desde que o torneio foi criado, o Flamengo já conquistou a taça nove vezes, no anos 1983, 1985, 1986, 1991, 1996, 2000, 2009, 2011 e 2019.

EM QUANTAS VEZES O FLAMENGO FOI CAMPEÃO CARIOCA SEM DISPUTAR UMA FINAL?

Foto: Divulgação CR Flamengo

Em 1972, 1974 e 1986 o título do Rubro-Negro não veio depois de disputar a final, nestes anos o formato do Campeonato Carioca previa a disputa de um triangular final. Os times que disputaram o triangular em 72 e 74 foram os campeões dos três turnos e, em 1986, o campeão de cada um dos dois turnos e mais o melhor classificado geral do acumulado.

Além disso, em 1996 e 2011, o Flamengo conquistou no mesmo ano a Taça Guanabara e a Taça e, por isso, não precisou disputar a final para ser declarado campeão estadual.

POR QUE EM 1979 O FLAMENGO TEM DOIS TÍTULOS CARIOCAS?



Para quem entende da história rubro-negra, um desafio: que taça é essa? Responda com a hashtag #FlaQuiz! pic.twitter.com/XYwNUtduw3 — Flamengo (@Flamengo) January 23, 2015

Foi no ano de 1979 em que o Estadual de Guanabara e o Estadual Fluminense se juntaram para formar o Campeonato Carioca unificado. Assim, neste ano, foram realizadas duas edições do estadual, a "tradicional" e uma especial, e ambas foram vencidas pelo Flamengo, que acabou se sagrando campeão carioca duas vezes no mesmo ano.