O Flamengo não para: Bruno Henrique anuncia renovação de contrato

O atacante agora tem contrato até 2023, além de ter ganhado um aumento salarial

Com um vídeo espirituoso, o anunciou nesta quarta-feira (29), a renovação de contrato de Bruno Henrique até 2023. O vínculo antigo do atacante só ia até 2021, e foi prorrogado por mais dois anos.

No vídeo, B. Henrique afirmou que, com a renovação de contrato, se sente "feliz, em outro patamar," utilizando novamente a frase que "pegou" na torcida do Flamengo, quando o atacante provocou o , depois do empate em 4 a 4 entre os rivais.

Assim, encerram-se as especulações que apontavam que havia uma chance do jogador deixar o Flamengo. Com a permanência do atacante confirmada, o clube irá manter dez dos 11 titulares que fizeram temporada fantástica pelo Rubro-Negro em 2019.

E só estamos no terceiro dia de uma semana muito ativa para o Flamengo no mercado: nesta terça-feira, o clube anunciou a contratação em definitivo de Gabigol, por um valor recorde no futebol brasileiro, a saída de Pablo Marí, em um negócio que pode render muito dinheiro para o Rubro-Negro, e seu substituto, Léo Pereira, ex- .

Agora, nesta quarta-feira, o Flamengo continuou os trabalhos anunciando a permanência de Bruno Henrique. Além disso, no mesmo dia, o clube enfrenta o Fluminense, às 20h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Taça Guanabara.