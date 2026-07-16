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O fim da era Deschamps... Data marcada para o anúncio da nomeação de Zidane como técnico da França

França x Inglaterra
França
Inglaterra
Copa do Mundo
Z. Zidane
D. Deschamps
França
England
EUA

O time dos Galos se prepara para uma nova era sob o comando de Zizou

A nomeação de Zinedine Zidane para o cargo de técnico da seleção francesa é apenas uma questão de tempo, sucedendo a Didier Deschamps, que está à frente da equipe desde 2012.

Enquanto Deschamps se prepara para comandar os “Les Bleus” em sua última partida, na madrugada de domingo, contra a Inglaterra, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, a Federação Francesa de Futebol (FFF) realiza intensos preparativos para essa fase de transição e, nos bastidores, todos os esforços são envidados para garantir que a chegada do ex-técnico do Real Madrid ocorra sem contratempos.

De acordo com a rede “RMC Sport”, a Federação Francesa de Futebol não pretende apressar as coisas; embora se esperasse um acordo com Zidane já há vários meses, não se prevê que o anúncio oficial seja feito imediatamente após a Copa do Mundo.

De acordo com várias fontes citadas pelo canal, é provável que o anúncio oficial ocorra na quinta ou na sexta-feira da próxima semana, o que dará tempo suficiente para encerrar definitivamente a era de Didier Deschamps antes do início oficial da era de Zinedine Zidane.

Segundo informações do canal, o futuro contrato de Zinedine Zidane já está pronto, mas ainda não foi assinado.

Copa do Mundo
França crest
França
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Inglaterra
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A seleção da França perdeu para a Espanha (2 a 0) na noite de terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo, e disputará a disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra.

Vale lembrar que Deschamps, que comanda a França desde 2012, levou os Bleus ao título da Copa do Mundo de 2018 e chegou à final da última edição, em 2022.


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