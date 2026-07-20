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imago-sport-1072661136.jpgANP
Rian Rosendaal

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O Feyenoord vende Hwang por cinco milhões de euros

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In-Beom Hwang troca oficialmente o Feyenoord pelo FC Porto. O meio-campista (29) assina um contrato de três anos com o clube de Francesco Farioli, com opção de renovação por um quarto ano. O Feyenoord arrecada cinco milhões de euros com a venda de Hwang, segundo o FR12.nl. 

Hwang já havia chegado a um acordo com o FC Porto e passou com sucesso nos exames médicos. Ambos os clubes chegaram agora a um acordo sobre o valor da transferência.

O jogador da seleção da Coreia do Sul também despertou interesse da Inglaterra, da Alemanha, do Oriente Médio e do Monterrey, de Dennis te Kloese. No entanto, Hwang optou conscientemente pelo Porto por causa de Farioli e da perspectiva de disputar a Liga dos Campeões.

O Feyenoord contratou Hwang em 2024 por sete milhões de euros do Estrela Vermelha de Belgrado. O meio-campista rapidamente se tornou uma peça fundamental no meio-campo, embora Hwang também tenha enfrentado várias lesões.

Além disso, havia forte concorrência de Luciano Valente, Oussama Targhalline, Jakub Moder e Sem Steijn. Outro reforço, Charles Vanhoutte, foi contratado pelo De Kuip neste verão.

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Hwang deixa o Feyenoord com 54 partidas disputadas. O sul-coreano marcou quatro gols e deu oito assistências.

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