O Feyenoord vende Hwang In-beom de forma definitiva e arrecada milhões

Hwang In-beom já tem sua transferência do Feyenoord para o FC Porto definitivamente fechada, segundo informa Martijn Krabbendam, em nome da Voetbal International. O meio-campista passará por exames médicos na segunda-feira.

Os dois clubes chegaram a um acordo sobre um valor de transferência de cerca de cinco milhões de euros. O técnico do Porto, Francesco Farioli, era um grande defensor da contratação de Hwang, pois o considera um excelente meio-campista.

Enquanto isso, o próprio Hwang desejava deixar o Feyenoord. O jogador da seleção sul-coreana tinha a sensação de que ficaria de fora do time, devido ao meio-campo lotado que o técnico Giovanni van Bronckhorst tem à sua disposição.

Além do recém-contratado Charles Vanhoutte, o time de Roterdã conta também com Oussama Targhalline, Luciano Valente, Sem Steijn, Gjivai Zechiël, Jakub Moder e Calvin Stengs no elenco. A expectativa é que um desses jogadores também venha a deixar o clube neste verão.

Hwang jogava pelo Feyenoord desde o verão de 2024. O jogador, que disputou 76 partidas pela seleção da Coreia do Sul, foi contratado na época por sete milhões de euros, vindo do Rode Ster FC. Pelo Feyenoord, ele entrou em campo 54 vezes no total. Marcou quatro gols e deu oito assistências.

No De Kuip, ele ainda tinha contrato até meados de 2028, mas não vai cumprir o contrato até o fim. Embora o VI não forneça detalhes sobre a duração do contrato, Hwang assinaria, segundo informações, com o Porto até meados de 2029, com opção de renovação por mais um ano.