O Feyenoord se despede de Wellenreuther e arrecada um milhão de euros

Timon Wellenreuther troca oficialmente o Feyenoord pelo VfL Wolfsburg, com o qual assina contrato de três temporadas. O clube alemão paga cerca de um milhão de euros pelo goleiro de trinta anos. Wellenreuther jogou quatro temporadas no De Kuip.

“Quando cheguei aqui, não sabia o que esperar. Minha passagem por aqui me proporcionou muito mais do que eu talvez imaginasse ser possível. Cheguei como reserva e posso partir como capitão. Um capitão muito orgulhoso. Pois o Feyenoord não é apenas mais um clube, mas único em todos os aspectos. Vivi momentos realmente inesquecíveis aqui e senti valorização desde meus primeiros minutos. Essa valorização cresceu, assim como meu amor pelo clube e pelos torcedores”, escreve o agradecido Wellenreuther no site do Feyenoord.

Deixar o Feyenoord não é fácil, salienta o experiente jogador que está de saída. “Vou sentir falta dessa experiência intensa que vivemos juntos. Ainda hoje me perguntam sobre ‘aquela defesa’ na disputa pelo título em 2023. São essas lembranças que você quer deixar como goleiro; estou feliz por ter podido proporcionar isso.”

“Conquistar o título nacional foi incrível, assim como os jogos fantásticos da Liga dos Campeões, tanto no De Kuip quanto fora dele, mas também a conquista da Copa da KNVB e da Taça Johan Cruijff. Foi uma honra vestir esta camisa e jogar por este clube. Uma parte de mim sempre será do Feyenoord. A todos dentro do clube e a quem carrega o Feyenoord no coração: obrigado por tudo”, afirmou Wellenreuther.

Wellenreuther defendeu a baliza do Feyenoord 125 vezes e não sofreu gols em 37 partidas. Ele deixa o sul de Roterdã com um título nacional, a Copa da KNVB e a Taça Johan Cruijff em seu currículo.

“Com Timon, trazemos um goleiro que, nos últimos anos, provou sua qualidade no mais alto nível europeu. Ele jogou na Liga dos Campeões e na Liga Europa, conquistou vários títulos com o Feyenoord e, recentemente, assumiu a braçadeira de capitão”, comentou o diretor esportivo Pirmin Schwegler no site do Wolfsburg.

“Isso demonstra que ele é capaz de liderar uma equipe não apenas com suas qualidades esportivas, mas também com sua personalidade. Estamos muito felizes por termos conseguido convencer Timon a nos escolher”, afirmou o dirigente do clube alemão, visivelmente radiante.