O Feyenoord recebe uma oferta maior do TSG Hoffenheim

O TSG Hoffenheim continua trabalhando na contratação de Leo Sauer, segundo informa o FR12. O clube da Bundesliga apresentou neste fim de semana uma proposta melhorada ao Feyenoord e espera, com isso, chegar a um acordo sobre a transferência do ponta de 20 anos. As negociações entre os dois clubes já estão em andamento.

O clube alemão já havia entrado em contato com o Feyenoord no De Kuip no início desta janela de transferências, mas a primeira proposta foi considerada insuficiente pelo Feyenoord. O Hoffenheim não desistiu do interesse e tenta, com uma nova oferta financeira, convencer o clube de Roterdã.

O próprio Sauer está aberto a uma transferência para a Alemanha. O jogador da seleção eslovaca vê o Hoffenheim como um próximo passo atraente em sua carreira, em parte porque o clube lhe oferece a perspectiva de mais tempo de jogo regular na Bundesliga.

O Feyenoord está em uma posição forte nas negociações. Sauer ainda tem contrato com o De Kuip até meados de 2028, o que significa que o clube de Roterdã não está sob pressão para aceitar sua saída. Somente se a oferta atender às exigências financeiras do Feyenoord é que uma transferência poderá ser discutida.

O eslovaco foi contratado do MSK Zilina no verão de 2023 por uma quantia modesta. Após um período de empréstimo ao NAC Breda, ele se tornou uma peça fundamental no elenco do Feyenoord e, além disso, foi convocado para a seleção da Eslováquia.

Na última temporada, Sauer disputou um total de 44 partidas oficiais pelo Feyenoord. Nessas partidas, o atacante marcou seis gols e deu seis assistências. Na Eredivisie, ele disputou vinte partidas, nas quais marcou três gols e deu duas assistências.

Atualmente, Sauer está se recuperando de uma lesão. O ponta, no entanto, faz parte da pré-temporada do Feyenoord na Bélgica e é o único jogador lesionado que viajou com a equipe.

O valor de mercado de Sauer é estimado pelo Transfermarkt em sete milhões de euros.