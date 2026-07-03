O Feyenoord recebe uma notícia extremamente boa sobre o De Kuip

O Feyenoord recebeu luz verde da Autoridade de Defesa do Consumidor e do Mercado (ACM) para a aquisição do De Kuip. Com isso, foi dado o último passo formal rumo à fusão entre o clube de futebol e o estádio.

No início de junho, durante uma assembleia geral extraordinária, foi aprovada uma alteração nos estatutos, permitindo que o Feyenoord passe a deter a maioria das ações. No total, trata-se de uma participação de 95% no estádio.

Para a conclusão da aquisição, ainda era necessária a autorização da ACM. Em grandes fusões e aquisições, o órgão regulador avalia se a concorrência no mercado continua suficientemente garantida. Agora que a aprovação foi concedida, a aquisição pode ser oficialmente concluída.

A emissão de ações envolve um valor de quase 3,7 milhões de euros. Esse dinheiro será destinado diretamente à manutenção necessária do De Kuip. Além disso, o Feyenoord se comprometeu a investir, nos próximos dez anos, entre três e cinco milhões de euros por ano em manutenção e melhorias no estádio.

Isso se soma ao aluguel anual de aproximadamente cinco milhões de euros. Ao longo de um período de dez anos, isso significa, além do aluguel, um investimento total de 41,5 milhões de euros no estádio. Além disso, o Feyenoord não poderá vender as ações do De Kuip a terceiros nos próximos três anos.

A nova diretoria também divulgou no mês passado os planos futuros para o estádio. Assim, o Feyenoord pretende, entre outras coisas, criar 10.000 assentos adicionais, construir novos portões de acesso, melhorar as instalações de alimentação e bebidas e realizar uma reforma completa da manutenção em atraso.

A demolição total do De Kuip e a construção de um novo estádio ainda estão formalmente entre as possibilidades, embora o foco atual esteja na reforma e modernização da sede atual, conforme informou anteriormente o Rijnmond. O diretor do estádio, De Leeuw, informou que, nos últimos anos, foram realizados, entre outras coisas, análises técnicas da construção, cálculos financeiros e planos para o desenvolvimento da área ao redor do estádio.

Esses processos serão aprofundados no próximo período. Antes de uma decisão definitiva ser tomada, a diretoria conversará primeiro com as diversas partes envolvidas e especialistas.