O Feyenoord quer incorporar o ex-assistente técnico do Ajax à sua comissão técnica

O Feyenoord pretende incorporar Said Bakkati à comissão técnica para a próxima temporada, segundo noticiou o Algemeen Dagblad nesta quarta-feira. O clube de Roterdã se prepara nos bastidores para possíveis mudanças em torno do técnico Robin van Persie.
Dentro do clube, considera-se seriamente a saída de Etiënne Reijnen. O assistente técnico está novamente na mira do Liverpool, onde o ex-técnico do Feyenoord, Arne Slot, ainda estaria encantado com ele.
Há dois anos, o Liverpool também já havia estudado a possibilidade de trazer Reijnen para a Inglaterra. Na época, porém, ele ainda não possuía a certificação necessária para ser treinador. Agora que está prestes a obter seu diploma, essa transferência parece ter se tornado mais realista.
Além disso, o Feyenoord também leva em conta uma possível saída de René Hake, que desperta o interesse de outros clubes. Por isso, o clube está buscando reforços para a comissão técnica.
Bakkati é considerado um candidato importante. O técnico de 44 anos trabalha atualmente como assistente de Maurice Steijn no Sparta Rotterdam e também atua na seleção juvenil holandesa, sob o comando de Michael Reiziger. Anteriormente, ele também trabalhou no Ajax como assistente de Steijn e John van 't Schip.
O técnico já tem um histórico no De Kuip. Durante a gestão de Jaap Stam, ele fez parte da comissão técnica do Feyenoord e, posteriormente, continuou trabalhando sob o comando de Dick Advocaat.
O Sparta gostaria de renovar o contrato de Bakkati, que está chegando ao fim, mas o Feyenoord tem boas esperanças de que ele opte por retornar ao sul de Roterdã.