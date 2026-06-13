"O Feyenoord quer Giovanni van Bronckhorst em uma nova função"

O Feyenoord está trabalhando em uma reunião marcante no De Kuip. O clube de Roterdã entrou em contato com Sipke Hulshoff para o cargo de técnico principal e também está considerando o retorno de Giovanni van Bronckhorst como assistente técnico, segundo informa o Feyenoord Transfermarkt.
O Feyenoord está trabalhando intensamente na formação da comissão técnica para a próxima temporada. Hulshoff é considerado o principal candidato a assumir o cargo de técnico principal do Feyenoord.
A possível chegada de Van Bronckhorst está intimamente ligada à decisão de Hulshoff. Caso o técnico de 51 anos, natural da Frísia, aceite a proposta do Feyenoord, o clube pretende oficializar o retorno do ex-jogador da seleção.
Van Bronckhorst dispensa apresentações em Roterdã. O ex-lateral-esquerdo teve passagens de sucesso como jogador do Feyenoord e, como técnico, levou o clube ao primeiro título nacional em dezoito anos, em 2017.
Nos últimos tempos, Van Bronckhorst atuou no Liverpool. Lá, ele fez parte da comissão técnica e trabalhou no mais alto nível do futebol inglês.
Van Bronckhorst estava recentemente na mira do Feyenoord para uma função técnica, mas isso ficou fora de questão desde a chegada de Dévy Rigaux como novo diretor técnico. Agora, o ícone do clube poderia, afinal, retornar ao De Kuip.
Van Bronckhorst já foi assistente técnico do Feyenoord entre 2011 e 2015 e esteve no comando como técnico principal entre 2015 e 2019.