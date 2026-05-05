O Feyenoord já decidiu: “É esse o valor que o Anis Hadj Moussa deve render no próximo verão”

Anis Hadj Moussa pode deixar o Feyenoord por 30 milhões de euros, segundo informou o jornalista especializado em transferências Santi Aouna, do Foot Mercato, nesta terça-feira. O craque de 24 anos desperta interesse principalmente em seu país natal.

Nascido em Paris, Hadj Moussa está em boa posição no LOSC Lille e no Olympique de Marselha. Vários clubes fora da Ligue 1 também têm o jogador da seleção argelina na lista de desejos.

O Marseille já teria entrado em contato com o Feyenoord, mas a perda da vaga na Liga dos Campeões provavelmente fará com que o clube francês não tenha recursos para contratar Hadj Moussa.

O Lille ainda pode se classificar para a competição de bilhões. A disputa pelo terceiro lugar com o Olympique de Lyon está extremamente acirrada.

Hadj Moussa tem contrato com o Feyenoord até meados de 2030. De acordo com o Transfermarkt, o canhoto vale apenas 20 milhões de euros.

O Feyenoord contratou Hadj Moussa há dois anos por 3,5 milhões de euros do Patro Eisden. Até agora, ele já disputou 81 partidas oficiais.

Nelas, Hadj Moussa marcou 22 gols e deu 12 assistências. Com o Feyenoord, o jogador com 13 convocações pela seleção da Argélia conquistou a Johan Cruijff Schaal.