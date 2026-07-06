'O Feyenoord identifica Sabil Hansen como possível sucessor do jogador-chave'

O Feyenoord acompanha de perto os desdobramentos em torno de Sabil Hansen (20), segundo informa o jornal dinamarquês Tipsbladet. O talentoso lateral do Randers FC está na mira do clube como possível sucessor de Givairo Read.

O clube de Roterdã está se preparando para uma possível saída de Read, que este ano foi associado a grandes clubes europeus como o Bayern de Munique e o Manchester City.

Caso Read saia, Hansen poderá ser seu sucessor no De Kuip. O jogador da seleção juvenil dinamarquesa é considerado um grande talento em seu país.

No Randers, Hansen ainda tem contrato até meados de 2027. O diretor esportivo Søren Pedersen precisa vendê-lo para ainda lucrar com sua saída.

Até o momento, Hansen disputou cinquenta partidas oficiais pelo Randers, nas quais marcou um gol e deu duas assistências.

De acordo com o Transfermarkt, o jovem lateral-direito vale apenas 600.000 euros. Read está avaliado em nada menos que 25 milhões de euros.

O Feyenoord e o Randers ainda não estão em negociações. Com Read, Bart Nieuwkoop, Mats Deijl e Jordan Lotomba, Giovanni van Bronckhorst tem, por enquanto, lateral-direitos suficientes no elenco.