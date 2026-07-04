'O Feyenoord está de olho em um grande talento como sucessor de Givairo Read'

O Feyenoord quer aproveitar o rebaixamento do VfL Wolfsburg. O grande talento francês Saël Kumbedi (21) está na lista do diretor técnico Devy Rigaux, segundo o editor-chefe Sébastien Denis, do Foot Mercato.

Essa notícia não pode ser vista separadamente da possível saída de Givairo Read. O lateral-direito de 20 anos está na mira de vários grandes clubes europeus.

Caso o Feyenoord consiga contratar Kumbedi como substituto, o De Kuip voltará a ter um grande talento na posição de lateral-direito.

Kumbedi é considerado um grande talento há anos, depois de se destacar como jogador do Le Havre no Campeonato Europeu Sub-17 de 2022, que a equipe venceu. O Olympique de Lyon o contratou naquele verão por 1 milhão de euros.

Após 62 partidas oficiais pelo Lyon, o Wolfsburg pagou 6 milhões de euros no verão passado para contratar Kumbedi. Na Alemanha, ele assinou contrato até meados de 2029.

Embora o Wolfsburg tenha sido rebaixado, Kumbedi deu cinco assistências em sua temporada de estreia na Bundesliga. Parece improvável que ele seja rebaixado para a segunda divisão da Alemanha.

O Feyenoord enfrenta forte concorrência por Kumbedi. A AS Roma, o FC Porto, a Lazio e um clube da Ligue 1 também estariam interessados. De acordo com o Transfermarkt, o francês está avaliado em 12 milhões de euros.