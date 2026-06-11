O Feyenoord está considerando o ex-assistente de Pep Guardiola para o cargo de técnico principal

Carlos Vicens está na lista do Feyenoord, segundo noticiou o Algemeen Dagblad nesta quinta-feira. O espanhol, que tem contrato com o Braga até meados de 2028, é cotado para ser o sucessor de Robin van Persie.
Vicens, de 43 anos, levou o Braga às semifinais da Liga Europa na última temporada e já foi assistente de Pep Guardiola no Manchester City.
Na última temporada, Vicens levou seu clube a superar o Feyenoord, ao vencer por 1 a 0 em casa contra os rotterdames. Van Persie recebeu muitas críticas por sua escalação rotativa após aquele confronto fora de casa contra o Braga.
Na Liga Portugal, o Braga terminou em quarto lugar, atrás do FC Porto, do Benfica e do Sporting Portugal.
Vicens já esteve perto de assinar contrato na VriendenLoterij Eredivisie há alguns anos. Em 2022, ele seria o sucessor de Frank Wormuth no Heracles.
No entanto, o clube de Almelo foi rebaixado, o que levou à rescisão do contrato com Vicens. Ele então retornou a Manchester.
No total, Vicens foi assistente de Guardiola por quatro anos no gigante europeu. No verão passado, o Braga lhe deu a chance de seguir seu próprio caminho.