O Feyenoord está confiante quanto a um acordo com a Atalanta

O Feyenoord apresentou na sexta-feira o calendário da pré-temporada para a temporada 2026/27. O que chamou a atenção foi que o adversário para o tradicional jogo de estreia no De Kuip, no domingo, 2 de agosto, ainda não foi anunciado.

O clube de Roterdã está apostando tudo em um confronto atraente contra a Atalanta, segundo o FR12. As negociações entre os dois clubes estão em andamento.

O Feyenoord está confiante em fechar um acordo com a Atalanta para o último amistoso da pré-temporada. Com isso, o clube de Roterdã poderia oferecer aos torcedores um adversário atraente na reta final para a nova temporada.

A Atalanta encerrou a última temporada na sétima colocação da Série A. A equipe de Bergamo faz parte há anos do subtop do futebol italiano e tem se destacado regularmente no cenário europeu.

Ainda não há um acordo definitivo. No entanto, o Feyenoord está trabalhando para chegar a um acordo e espera obter mais clareza em breve sobre os detalhes do jogo de estreia.

Tradicionalmente, esse confronto marca o encerramento da pré-temporada. Para a comissão técnica, costuma ser a última oportunidade de preparar a equipe em condições de jogo para o início da nova temporada.