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Milan, Italy, 10th May 2026. Marten De Roon of Atalanta leads his team mates to applaud the fans following the final whistle of the AC Milan vs Atalanta Serie A match at Giuseppe Meazza, Milan. Picture credit should read: Jonathan Moscrop Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club league player publications. SPI_056_JM_MILAN_ATALANTA SPI-4760-0056Imago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

O Feyenoord está confiante quanto a um acordo com a Atalanta

Feyenoord
Atalanta
Atalanta

O Feyenoord apresentou na sexta-feira o calendário da pré-temporada para a temporada 2026/27. O que chamou a atenção foi que o adversário para o tradicional jogo de estreia no De Kuip, no domingo, 2 de agosto, ainda não foi anunciado.

O clube de Roterdã está apostando tudo em um confronto atraente contra a Atalanta, segundo o FR12. As negociações entre os dois clubes estão em andamento.

O Feyenoord está confiante em fechar um acordo com a Atalanta para o último amistoso da pré-temporada. Com isso, o clube de Roterdã poderia oferecer aos torcedores um adversário atraente na reta final para a nova temporada.

A Atalanta encerrou a última temporada na sétima colocação da Série A. A equipe de Bergamo faz parte há anos do subtop do futebol italiano e tem se destacado regularmente no cenário europeu.

Ainda não há um acordo definitivo. No entanto, o Feyenoord está trabalhando para chegar a um acordo e espera obter mais clareza em breve sobre os detalhes do jogo de estreia.

Tradicionalmente, esse confronto marca o encerramento da pré-temporada. Para a comissão técnica, costuma ser a última oportunidade de preparar a equipe em condições de jogo para o início da nova temporada.

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