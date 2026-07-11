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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

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O Feyenoord divulga notícias dramáticas sobre Jordan Bos

Feyenoord

Jordan Bos ficará fora de ação pelo Feyenoord por vários meses, segundo informou o clube por meio de seus canais oficiais. O zagueiro sofreu uma grave lesão no joelho durante a Copa do Mundo.

Bos foi contratado no verão passado por sete milhões de euros, vindo do KVC Westerlo. O australiano causou excelente impressão em sua primeira temporada em Roterdã.

Com isso, ele conquistou uma vaga na seleção australiana para a Copa do Mundo. O país conseguiu avançar para a fase seguinte, onde enfrentaria o Egito.

Foi nesse jogo que a tragédia aconteceu. No segundo tempo, o lateral-esquerdo ficou caído no chão e segurou o joelho.

O Feyenoord informou que Bos foi operado na manhã de sábado e que a cirurgia transcorreu bem. Agora, ele terá um período de recuperação de alguns meses pela frente.

Amistosos de clubes
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Na temporada passada, o lateral-esquerdo de 23 anos disputou 36 partidas pelo clube de Roterdã. Ele marcou quatro gols e deu onze assistências.


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