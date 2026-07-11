O Feyenoord divulga notícias dramáticas sobre Jordan Bos

Jordan Bos ficará fora de ação pelo Feyenoord por vários meses, segundo informou o clube por meio de seus canais oficiais. O zagueiro sofreu uma grave lesão no joelho durante a Copa do Mundo.
Bos foi contratado no verão passado por sete milhões de euros, vindo do KVC Westerlo. O australiano causou excelente impressão em sua primeira temporada em Roterdã.
Com isso, ele conquistou uma vaga na seleção australiana para a Copa do Mundo. O país conseguiu avançar para a fase seguinte, onde enfrentaria o Egito.
Foi nesse jogo que a tragédia aconteceu. No segundo tempo, o lateral-esquerdo ficou caído no chão e segurou o joelho.
O Feyenoord informou que Bos foi operado na manhã de sábado e que a cirurgia transcorreu bem. Agora, ele terá um período de recuperação de alguns meses pela frente.
Na temporada passada, o lateral-esquerdo de 23 anos disputou 36 partidas pelo clube de Roterdã. Ele marcou quatro gols e deu onze assistências.