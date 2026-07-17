O Feyenoord de repente desiste da contratação: “É uma situação complicada”

Parecia que Aymen Sliti iria se juntar ao Excelsior em breve, mas a situação mudou completamente. O diretor técnico Mark Ruijl conta no podcast “De Excelsior” que o Feyenoord, no momento, não quer cooperar com uma transferência temporária de Sliti.

Devido ao seu passado no “Stadionclub”, Ruijl acompanha de perto a evolução do jovem jogador. No entanto, parece que, por enquanto, o Excelsior não conseguirá contar com a chegada temporária do jogador canhoto.

“É claro que conheço bem o Aymen. É um jogador que certamente acompanhamos, mas o Feyenoord indicou que será uma situação complicada. É um direito deles”, diz Ruijl.

O diretor técnico não sabe por que o Feyenoord, de repente, não quer mais cooperar com um empréstimo. Ruijl suspeita que os planos esportivos do novo técnico Giovanni van Bronckhorst possam estar atrapalhando os planos.

“Pode ter a ver com questões esportivas, mas também pode haver outro motivo. Não sei exatamente. Sliti está atualmente no elenco do Feyenoord. Para nós, isso não é mais um assunto”, afirma o dirigente de Haia.

Anteriormente, o time de Kralingen conseguiu contratar temporariamente outro jogador do Feyenoord. Jan Plug jogará na próxima temporada por empréstimo no Estádio Woudestein. Ruijl está muito satisfeito com isso.

“Dá para ver que o Jan tem qualidades muito específicas. Isso é bastante único para um zagueiro central. Refiro-me, principalmente, às suas qualidades com a bola. É realmente algo muito bom e exatamente o que estávamos procurando”, concluiu o diretor técnico.