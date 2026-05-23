O Feyenoord apresenta Robert Eenhoorn, o candidato ideal, como diretor-geral

Robert Eenhoorn será o novo diretor-geral do Feyenoord, conforme informou o clube de Roterdã por meio de um comunicado oficial à imprensa.

O dirigente de 58 anos, que esteve à frente do AZ entre 2014 e 2024, assumirá oficialmente o cargo no De Kuip a partir de 1º de julho.

Depois que Dennis te Kloese anunciou sua saída do Feyenoord, Eenhoorn, natural de Roterdã, foi apontado por praticamente todos como o candidato ideal. Agora chegou a hora.

Eenhoorn se pronuncia pela primeira vez através do site do clube. “Não será surpresa para ninguém que, como rotterdão de nascimento e criação, eu esteja muito orgulhoso de começar a trabalhar no Feyenoord.”

“Quando fui consultado há algum tempo sobre a possibilidade de suceder Te Kloese, conversamos longamente sobre meu papel e minha visão do clube, bem como a visão do próprio clube. Foram conversas frutíferas, após as quais senti que o Feyenoord é agora a escolha certa para mim”, afirmou Eenhoorn.

Eenhoorn está ansioso por seu novo desafio. “Não apenas porque, na minha opinião, após alguns anos positivos, o clube está pronto para um novo passo, ou, digamos, uma etapa seguinte. O mais importante é que, juntos, traçemos o rumo certo e sigamos por ele. O desafio é garantir que a identidade histórica do Feyenoord seja preservada, mas que também criemos todas as condições que uma organização esportiva de ponta moderna deve cumprir.”

Toon van Bodegom, presidente do conselho fiscal do Feyenoord, também se pronuncia. “O fato de o nome de Robert estar em destaque na nossa lista não é, naturalmente, nenhuma surpresa. Sua experiência e trajetória tiveram um papel importante nisso. Mas mais importante do que um currículo é se a visão de alguém se alinha à do clube e se você tem a convicção de que ele pode orientar as coisas que precisam melhorar e ajudar o clube a seguir em frente. Esse foi o caso.”