O fenomenal Harry Kane leva o Bayern de Munique à vitória na DFB-Pokal com um hat-trick

O Bayern de Munique conquistou a DFB-Pokal no sábado à noite, derrotando o VfB Stuttgart. No Olympiastadion, o “Der Rekordmeister” não jogou de forma nada convincente no primeiro tempo, mas, liderado por Harry Kane, acabou levando a melhor no segundo tempo: 3 a 0.
O Bayern teve dificuldades contra o Stuttgart na fase inicial. O campeão nacional mal conseguiu entrar no jogo, e foi o Stuttgart que se mostrou mais perigoso, sem criar grandes chances. Maximilian Mittelstadt, por exemplo, criou perigo em algumas ocasiões, inclusive com um chute de longa distância traiçoeiro.
A equipe de Vincent Kompany continuou a ter dificuldades no primeiro tempo. O time, que normalmente marca com facilidade, mal criou chances. Um chute bloqueado de Harry Kane e um chute de longa distância de Josip Stanisic foram, na verdade, as únicas jogadas de destaque da potência alemã, que chutou apenas três vezes à meta adversária.
No segundo tempo, o Bayern conseguiu assumir a iniciativa e criar perigo, e com sucesso. Kane cabeceou para o gol um belo cruzamento de Michael Olise, que ainda mudou de direção: 1 a 0. O impasse foi quebrado.
Os torcedores do Bayern imediatamente se fizeram ouvir e soltaram muitos fogos de artifício, o que obrigou a uma breve interrupção da partida devido à enorme fumaça.
Após a retomada, o Bayern perdeu a chance de fazer o 2 a 0. Konrad Laimer recebeu a bola na cara do gol após um rebote, mas chutou por cima da trave de perto. O Stuttgart ainda estava no jogo, mas perdia cada vez mais o controle.
Kane acabou por acabar com todas as dúvidas aos 79 minutos, marcando seu sexagésimo gol da temporada. Primeiro, o inglês chutou com muita força de longe, acertando a trave, mas na jogada seguinte ele se desmarcou com habilidade e mandou para o fundo da rede: 2 a 0.
Para piorar a situação do Stuttgart, veio também o 3 a 0. Após uma infeliz mão na bola, Kane teve a chance de marcar seu terceiro gol da noite e não desperdiçou.
Com esse gol, o atacante chegou a nada menos que 61 gols nesta temporada. Uma temporada de sucesso sem precedentes para Kane, na qual ele também conquistou dois prêmios.