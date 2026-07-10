O FC Utrecht entra em ação e traz jogador do Inter para a Eredivisie

Thomas Berenbruch está se transferindo do Inter para o FC Utrecht, segundo informa a revista Voetbal International. O meio-campista de 21 anos, natural de Milão, assinará contrato em breve no Estádio Galgenwaard.

Berenbruch ainda tem contrato com o Inter até meados de 2029. De acordo com o Transfermarkt, o alemão-italiano está avaliado em cerca de 1 milhão de euros.

Até o momento, Berenbruch atuou apenas duas vezes pela equipe principal do Inter. Ele estreou há duas temporadas contra o Feyenoord, na fase eliminatória da Liga dos Campeões.

Não está claro quanto o Utrecht pagará por Berenbruch. O diretor técnico Jordy Zuidam está muito ocupado, pois na tarde desta sexta-feira Arthur Zagré, do Excelsior, também assinará contrato de três temporadas na cidade de Utrecht.

Zagré e Berenbruch se juntam rapidamente ao elenco do novíssimo técnico Anthony Correia. Kevin Paredes, Guus Offerhaus, Ferdinand Pohl, Jamie Schuldes e Emmanuel Chigozie Owen já haviam sido contratados anteriormente.

Além disso, o jogador emprestado Ángel Alarcón foi comprado definitivamente do FC Porto. Berenbruch deve fazer com que todos esqueçam Gjivai Zechiël, que voltou para o Feyenoord.

Zagré será o substituto de Souffian El Karouani. Ele assinou contrato de três anos com o Al-Qadsiah, na Arábia Saudita.