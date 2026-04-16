O FC Twente derrota o Ajax graças a um gol espetacular de Daouda Weidmann

O amistoso entre o Ajax e o FC Twente terminou na tarde de quinta-feira com o placar de 0 a 1 para os visitantes. Daouda Weidmann foi o grande destaque com um belíssimo gol de longa distância.
No time titular do Ajax, Paul Reverson foi o nome que mais se destacou, na ausência de Maarten Paes. Além disso, Óscar García deu a chance a vários reservas, entre eles o capitão Owen Wijndal, contra um Twente repleto de jovens.
John van den Brom deu a cinco jovens talentos a chance de se provarem, incluindo o goleiro Sam Karssies e Lucas Vennegoor of Hesselink. Este último é filho do ex-jogador da seleção Jan.
Os Tukkers mostraram-se, desde o primeiro minuto, como a equipe dominante que queria jogar no Complexo Esportivo De Toekomst. Além disso, o jogo em campo parecia muito mais lógico do que o do Ajax.
No meio do primeiro tempo, Guilherme Martinho Peixoto driblou Reverson, que até então vinha defendendo muito bem, mas seu chute acabou acertando a parte externa da trave. Logo em seguida, Daan Rots também acertou a trave.
Só no final do primeiro tempo os jogadores de Amsterdã criaram algumas pequenas chances. No entanto, a pontaria de Oscar Gloukh, Ko Itakura e Maher Carrizo não estava precisa. Este último pareceu se lesionar pouco antes do intervalo, mas voltou para a segunda etapa.
Em um segundo tempo ainda mais monótono, Youri Regeer trouxe um pouco de ânimo. Ele voltou ao Ajax após um mês de lesão. Mohammed Abdalla, de apenas 16 anos, também recebeu minutos de García.
Aos 82 minutos, finalmente surgiu um momento para comemorar. Um escanteio rebatido caiu na medida certa nos pés de Weidmann, que chutou com força e não deu chances a Reverson: 0 a 1. Esse foi o placar final.
Escalação do Ajax: Reverson; Tomiyasu, Bouwman, Itakura, Wijndal; Steur, Gloukh, Bounida; Carrizo, Dolberg, Edvardsen.
Escalação do FC Twente: Karssies, Peixoto, Bruns, Pröpper, Titulaer; Kjølø, Verschueren, Weidmann; Daan Rots, Vennegoor ou Hesselink, Pjaca.