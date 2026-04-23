O FC Barcelona traz notícias boas e ruins sobre Lamine Yamal

Parece que Lamine Yamal poderá entrar em campo na Copa do Mundo neste verão. Na noite de quarta-feira, o supertalento do FC Barcelona saiu de campo lesionado durante a partida contra o Celta de Vigo (vitória por 1 a 0). Um dia depois, o clube espanhol divulgou uma atualização.

“Os exames realizados confirmaram que Lamine Yamal sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda”, informou o Barcelona no X. “Ele ficará fora do restante da temporada, mas a expectativa é que esteja disponível para a Copa do Mundo.”

Yamal sofreu a lesão em um momento curioso. Depois de ter conquistado ele mesmo um pênalti, ele se lesionou ao cobrar a cobrança, que, aliás, foi bem-sucedida.

A equipe de Hansi Flick ainda tem seis partidas pela frente nesta temporada, sendo que a última será disputada em 24 de maio. Duas semanas e meia depois, começa a Copa do Mundo. Yamal enfrenta, portanto, uma corrida contra o relógio.

Aliás, a vitória apertada sobre o Celta significou um excelente avanço na disputa pelo título. A seis partidas do fim, os catalães desfrutam de uma vantagem de nove pontos sobre o segundo colocado, o Real Madrid. O confronto direto em 10 de maio pode ser a partida decisiva para o título do Barcelona.

Na Copa del Rey e na Liga dos Campeões, porém, o Barcelona já está eliminado. Em ambas as competições, o Atlético de Madrid mostrou-se superior: na Copa del Rey nas semifinais, na Liga dos Campeões nas quartas de final.

A Espanha joga a primeira partida da Copa do Mundo no dia 15 de junho, contra Cabo Verde. Posteriormente, os sul-europeus também enfrentarão a Arábia Saudita e o Uruguai no grupo.