O FC Barcelona está furioso com a KNVB e com Ronald Koeman: “Isso é totalmente inaceitável!”

No FC Barcelona, reina uma enorme indignação em relação ao estado físico de Frenkie de Jong, segundo informa o Diario AS. O meio-campista voltou da Copa do Mundo com uma lesão, algo de que o clube não tinha o menor conhecimento.

Na segunda-feira, De Jong se apresentou ao clube antes do previsto, devido a dores persistentes no joelho. Os primeiros exames já foram realizados e revelaram que o joelho do holandês está “totalmente instável”.

Pode até haver lesão ligamentar, ou seja, uma lesão em um ligamento que conecta os ossos entre si. Embora não seja possível realizar uma nova ressonância magnética devido a uma hemorragia interna — o que adia os exames por alguns dias —, já se fala abertamente em um processo de reabilitação de quatro a seis meses.

O Barcelona suspeita agora que a KNVB tenha ocultado informações deliberadamente durante a Copa do Mundo, para que De Jong pudesse ser escalado “normalmente” na partida das oitavas de final contra o Marrocos. “O clube se sente enganado pelos dirigentes da seleção holandesa”, escreve o AS.

O Barcelona, de fato, estava ciente das queixas físicas do meio-campista e das injeções que ele recebia para tratá-las, mas ninguém havia previsto que a situação fosse tão grave. A equipe médica do Barcelona teme que a prorrogação contra o Marrocos tenha agravado exponencialmente a situação de De Jong.

“Embora compreendam que a situação exigisse que o jogador entrasse em campo, também é essencial que sua saúde seja priorizada acima de todas as outras considerações”, afirma o AS. “E, nesse aspecto, há negligência por parte dos responsáveis, que, segundo fontes internas do Barcelona, assumiram um risco totalmente inaceitável.”

A KNVB, portanto, deve respostas ao Barcelona, consideram na Espanha. “Veremos como Koeman e Frenkie vão explicar esse enorme problema”, afirmam fontes próximas ao clube. Além disso, há uma referência a 2024, quando justamente a KNVB ficou furiosa com o Barcelona devido ao estado físico de De Jong, o que o impediu de participar do Campeonato Europeu.

“Também há certa inquietação em relação aos médicos da seleção holandesa, pois eles afirmaram ter a situação sob controle e que as injeções foram aplicadas sob supervisão constante e testes rigorosos. No entanto, considerando os resultados, o clube acredita que houve um erro, o que fez com que o jogador tivesse que se esforçar desnecessariamente, com consequências, no fim das contas, muito graves”, conclui o AS.