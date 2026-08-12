O Faraó atende ao chamado: Haitham Hassan se transfere oficialmente para o Celtic

O clube escocês Celtic anunciou nesta quarta-feira a contratação oficial do ponta egípcio Haitham Hassan, vindo do espanhol Real Oviedo, com um contrato válido por 4 anos e opção de prorrogação por mais uma temporada, após a obtenção das autorizações internacionais necessárias.

A chegada de Hassan, de 24 anos, representa o mais recente reforço da equipe do técnico Martin O'Neill. O jogador vestirá a camisa de número 23 pelo campeão do Campeonato Escocês, que disputará a Liga dos Campeões da Europa nesta temporada.

Haitham Hassan chamou a atenção com a camisa da seleção do Egito após seu brilho na Copa do Mundo de 2026, especialmente na partida contra a Argentina nas oitavas de final.

O jogador deixou a Espanha algumas horas antes rumo ao Reino Unido para concluir os trâmites de sua transferência, momento em que as negociações entre os dois clubes chegaram às suas fases finais.

Haitham Hassan: da Espanha ao Celtic

Haitham Hassan nasceu na França e iniciou sua carreira profissional no Châteauroux, antes de se transferir para a Espanha em 2020 para se juntar ao Villarreal.

Em seguida, o jogador teve passagens pelo Mirandés e pelo Sporting Gijón, antes de se transferir para o Real Oviedo no verão de 2024.

Hassan teve uma contribuição importante no acesso do Oviedo ao Campeonato Espanhol, "La Liga", em sua primeira temporada com a equipe, antes de manter presença regular nas competições do Campeonato Espanhol na última temporada.

O ponta egípcio também apresentou atuações marcantes com a seleção de seu país durante a última Copa do Mundo, atraindo o interesse de vários clubes antes de o Celtic vencer a corrida por sua contratação.

Os detalhes financeiros do negócio

Segundo relatos da imprensa, o valor base do negócio é de cerca de 6 milhões de libras esterlinas, com bônus adicionais atrelados ao desempenho do jogador que podem elevar o valor total da compensação financeira para 8,5 milhões de libras esterlinas.

O Villarreal também será beneficiado pela transferência, depois que o clube espanhol reteve 40% dos direitos de revenda do jogador quando de sua saída para o Real Oviedo, o que significa que receberá cerca de 2,4 milhões de euros com a transferência de Hassan para o Celtic.

A ausência de Hassan da lista do Real Oviedo no último amistoso contra o francês Le Havre havia gerado especulações sobre seu futuro, antes de ficar claro que sua exclusão não se devia a uma lesão, mas sim ao seu iminente afastamento do clube.

Haitham Hassan: eu tinha que estar aqui

Hassan manifestou sua grande felicidade por concretizar sua transferência para o Celtic, ressaltando que jogar pelo clube escocês representa uma grande honra para ele.

O ponta egípcio disse: "É um momento maravilhoso e uma verdadeira honra para mim me juntar ao Celtic, este clube incrível que possui uma história excepcional e torcedores impressionantes".

E acrescentou: "Quando soube do interesse do Celtic em me contratar, senti que precisava vir para cá e fazer parte deste clube".

E prosseguiu: "Estou muito ansioso para conhecer todos os meus novos companheiros e enfrentar os desafios que nos aguardam. Quero contribuir com minha parte para alcançar o sucesso e dar alegria à nossa torcida".

Técnico do Celtic: Haitham é capaz de deixar sua marca

Por sua vez, Martin O'Neill, diretor técnico do Celtic, deu as boas-vindas à chegada do ponta egípcio, ressaltando que o clube conseguiu fechar a contratação de um jogador que despertava o interesse de outros clubes.

O'Neill disse: "Estamos extremamente felizes em contar com Haitham no Celtic, e acredito que o clube fez um trabalho excelente ao contratar um jogador desta qualidade, especialmente com a existência de vários outros clubes interessados em contratá-lo".

E acrescentou: "Ele possui a capacidade e a experiência que o ajudarão a apresentar atuações destacadas conosco, depois de ter se afirmado nos mais altos níveis do futebol nacional e internacional".

E concluiu: "Sei que ele está muito animado para se juntar a nós, e tenho certeza de que nossa torcida vai apreciar a energia e a vontade ofensiva que Haitham acrescentará às partidas. Espero que ele se torne um elemento muito importante em nosso elenco no próximo período".