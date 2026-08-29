Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-REAL SOCIEDADAFP

Traduzido por

O ex-treinador do Real Madrid surpreende Mourinho com declarações polêmicas

La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
F. Capello
Espanha

O italiano Fabio Capello, ex-treinador do Real Madrid, valoriza o trabalho realizado pelo português José Mourinho durante o período de preparação para a nova temporada com o time merengue.

O Real Madrid iniciou sua trajetória no Campeonato Espanhol nesta temporada com a vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Espanyol e, em seguida, o triunfo por 4 a 1 sobre a Real Sociedad no Bernabéu.

A rede Defensa Central publicou a análise de Fabio Capello, divulgada por meio do jornal La Gazzetta dello Sport.

Capello disse: "Se compararmos o Real Madrid com a temporada passada, me parece que José Mourinho já resolveu os problemas".

E prosseguiu: "Os jogadores do Real Madrid passaram a jogar como uma equipe e, portanto, a enorme qualidade que Vinicius, Mbappé, Bellingham e seus companheiros possuem começou a aparecer".

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Malaga crest
Malaga
MAL

Capello acrescentou: "Se Mourinho mantiver o controle, o Real Madrid será a equipe a ser batida na Liga dos Campeões da Europa".

O treinador português não quis ser rigoroso demais desde o início; em vez disso, começou exigindo o mínimo de comprometimento e disciplina.

E agora, como diz corretamente Capello, o ponto essencial será que o treinador consiga fazer com que todos os jogadores mantenham esse nível de trabalho e continuidade.

Nesse caso, o Real Madrid poderá de fato disputar a Liga dos Campeões da Europa, o Campeonato Espanhol e qualquer outro título.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google