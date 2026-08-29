O italiano Fabio Capello, ex-treinador do Real Madrid, valoriza o trabalho realizado pelo português José Mourinho durante o período de preparação para a nova temporada com o time merengue.

O Real Madrid iniciou sua trajetória no Campeonato Espanhol nesta temporada com a vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Espanyol e, em seguida, o triunfo por 4 a 1 sobre a Real Sociedad no Bernabéu.

A rede Defensa Central publicou a análise de Fabio Capello, divulgada por meio do jornal La Gazzetta dello Sport.

Capello disse: "Se compararmos o Real Madrid com a temporada passada, me parece que José Mourinho já resolveu os problemas".

E prosseguiu: "Os jogadores do Real Madrid passaram a jogar como uma equipe e, portanto, a enorme qualidade que Vinicius, Mbappé, Bellingham e seus companheiros possuem começou a aparecer".

Capello acrescentou: "Se Mourinho mantiver o controle, o Real Madrid será a equipe a ser batida na Liga dos Campeões da Europa".

O treinador português não quis ser rigoroso demais desde o início; em vez disso, começou exigindo o mínimo de comprometimento e disciplina.

E agora, como diz corretamente Capello, o ponto essencial será que o treinador consiga fazer com que todos os jogadores mantenham esse nível de trabalho e continuidade.

Nesse caso, o Real Madrid poderá de fato disputar a Liga dos Campeões da Europa, o Campeonato Espanhol e qualquer outro título.

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