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O ex-treinador da Espanha choca o Barcelona sobre Laporte

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A. Laporte
J. Clemente
Espanha
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Javier Clemente, ex-treinador da seleção da Espanha, falou sobre o futuro de Aymeric Laporte, zagueiro do Athletic Bilbao, cujo nome está ligado a uma transferência para o Barcelona, para compensar a saída de Ronald Araújo.

Apesar de o Barcelona contar com quatro zagueiros, além da possibilidade de promover Álvaro Cortés ao time principal, o diretor esportivo Deco estuda várias opções para reforçar a defesa, sendo as mais destacadas Romero e Laporte.

O jornal Sport publicou as declarações de Javier Clemente, que já treinou o Athletic Bilbao.

Clemente afirmou, em declarações à rede EREM News: "Sou contra a transferência de Laporte para as fileiras do Barcelona".

E acrescentou: "Laporte é um grande jogador, mas não acredito que ele vá para o Barcelona, porque se juntou ao Athletic Bilbao recentemente, vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita".

Clemente descarta a saída do zagueiro do Athletic Bilbao neste verão, depois de ele ter retornado às fileiras do clube basco no verão passado, vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

E prosseguiu: "Laporte é indispensável nos planos do clube basco, e sou contra sua transferência para o Barcelona e contra a saída de qualquer jogador do elenco atual do Athletic Bilbao a poucos dias do início da temporada".

O Athletic Bilbao pede 80 milhões de euros para permitir a saída de Laporte, que formou dupla no coração da defesa da seleção espanhola durante a Copa do Mundo, ao lado de Pau Cubarsí. 

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