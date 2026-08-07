Segue a polêmica em torno do local que sediará a final da Copa do Mundo de 2030, diante da continuidade da disputa entre o estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e o futuro estádio (Hassan II), em Casablanca.

Segundo o jornal britânico "The Times", o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, teria oferecido ao Marrocos a possibilidade de sediar a partida final em troca de apoio que o ajudasse a permanecer no cargo.

Apesar de a FIFA ter classificado essas informações como "falsas e enganosas", a polêmica sobre o local da final se intensificou no período recente.

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O ex-goleiro internacional espanhol Santiago Cañizares abordou essa polêmica durante sua participação no programa "el partidazo de cope", no qual demonstrou seu ceticismo em relação às decisões tomadas nos gabinetes do futebol, alertando ao mesmo tempo para as consequências de se realizar a final em território marroquino.

Cañizares iniciou sua fala enfatizando seu desinteresse pelas disputas ligadas ao poder nos altos escalões do futebol, dizendo: "Não tenho muito o que analisar sobre as questões das gravatas, porque elas me causam um grande tédio".

O atual comentarista explicou que prefere se concentrar no que acontece dentro de campo, acrescentando: "Sou mais inclinado a assistir ao que acontece no gramado do futebol".

O ex-goleiro espanhol considera que as decisões tomadas nos gabinetes podem, em muitas ocasiões, estar ligadas a interesses e ambições pessoais, criticando "todos aqueles que usam gravatas e não fazem nada além de olhar para seus interesses e suas ambições", em vez de colocar o interesse do futebol em primeiro lugar.

Ataque ao Marrocos

A parte mais polêmica das declarações de Cañizares veio quando ele abordou a possibilidade de a final da Copa do Mundo de 2030 ser realizada no Marrocos, dizendo: "O Marrocos é um adversário muito ruim, não é? Um adversário muito ruim".

Ele avaliou que "a situação geopolítica também é importante", ressaltando a necessidade de levá-la em conta ao tomar uma decisão do tamanho da definição do estádio da final da Copa do Mundo.

Nesse contexto, afirmou que as relações entre os países "influenciam de forma significativa", em referência às complexas relações entre Espanha e Marrocos.

O ex-goleiro do Valencia e do Real Madrid encerrou sua fala dizendo: "Já vemos que o Marrocos, francamente, não é um país com o qual desfrutamos de...", antes de deixar a frase em aberto, sem concluí-la.