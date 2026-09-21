Um clima de total perplexidade domina o entorno do Real Madrid, após um início modesto da equipe, que pode abalar o megaprojeto liderado por Florentino Pérez.

O Real Madrid ocupa a quarta colocação na tabela de classificação de LaLiga, com 15 pontos, após 7 rodadas disputadas.

Álvaro Benito, ex-jogador do Real Madrid, foi bastante contundente em sua análise sobre o que vem acontecendo com o clube, especialmente após a derrota no dérbi por 2 a 1 diante do Atlético.

O jornal Sport publicou as declarações de Álvaro Benito, feitas à rádio Cadena SER, em que disse: "Aqui, a reflexão precisa ser muito mais profunda. Se você vê os mesmos problemas em campo há dois anos e meio, é porque a natureza desses problemas é exatamente a mesma".

E reforçou: "Não vemos nenhuma mudança com os treinadores, apesar de cada um deles ter características diferentes. Então, o problema é muito mais profundo. Não é mesmo? É isso que eu digo".

Álvaro Benito acrescentou: "Os problemas persistem há dois anos e meio, e nada foi resolvido. Você pode vencer. Por exemplo, venceu a última partida diante do Elche, mas a impressão que a equipe deixa em nível coletivo é a de que os mesmos problemas se repetem".

E prosseguiu: "Todos nós poderíamos prever que, salvo algo excepcional, ao chegar ao estádio Metropolitano você veria o que já vimos. Você poderia vencer ou perder, mas eu não estou falando de derrota ou vitória, porque o caminho até o resultado pode seguir rumos diferentes".

E destacou: "Se o Cuti Romero tivesse sido expulso no primeiro tempo, talvez você tivesse conseguido até vencer a partida. Estou falando da impressão coletiva, da ideia de jogo, do que você apresenta, e de quais jogadores você coloca na escalação titular na maioria das partidas".

O ex-jogador esclareceu que o técnico José Mourinho não aplica sua filosofia conhecida no Real Madrid, algo que pode ser fatal para uma equipe que precisa de um sistema claro para jogar em contra-ataques.

E ressaltou: "Historicamente, Mourinho se apoia em um bloco defensivo médio muito forte, uma equipe com as linhas próximas, uma pressão feroz, recuperação de bola e depois ataque direto e rápido. Excelente. Esse estilo seria ideal para o Real, considerando as características dos jogadores que ele tem, mas o problema é que não vemos isso".

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