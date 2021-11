O estafe exclusivo montado para Vinícius Júnior chegar ao topo no Real Madrid

Vinícius Júnior se preparou para chegar ao seu melhor momento no Real Madrid. Ele e seus agentes, ligados à TFM Agency (antiga Traffic), montaram um estafe exclusivo para o craque a fim de melhorar a sua performance no Santiago Bernabéu. O jogador de 21 anos chega ao auge com as cores do clube, com nove gols anotados e cinco assistências em 15 jogos na temporada.

Os números conquistados pelo jovem já superam o de todas as temporadas anteriores. Ele nunca tinha participado de tantos gols desde a sua chegada à capital espanhola, na temporada 2018/2019.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Titular absoluto e um dos destaques do time de Carlo Ancelotti, o brasileiro se preparou para chegar a esse momento. Ele e seus empresários montaram um estafe exclusivo para prepará-lo com a camiseta dos Blancos.

Vinícius Júnior conta com uma equipe repleta de assessores individuais. O atacante tem profissionais voltados para a sua alimentação e condicionamento em Madrid. A ideia é que ele atinja o auge da forma física para se destacar dentro das quatro linhas.

O cuidado com o corpo não é o único fator exclusivo feito pelo jogador e por seus agentes. O garoto também conta com respaldo de uma equipe de comunicação e marketing individual para lidar com a sua rotina. A preocupação é ter pessoas que estejam focadas no cotidiano de Vinícius Júnior, sem ter que se preocupar com os outros 53 atletas atendidos pela TFM Agency.

O curioso é que todos os atletas da empresa trabalham com uma mesma equipe de comunicação. A única exceção é o craque de 21 anos que defende as cores do Real Madrid e que recebeu uma convocação para a seleção brasileira nesta sexta-feira (5).

A TFM Agency conta com outros nomes de destaque, como o lateral direito Emerson Royal, o lateral esquerdo Douglas Santos, os meias Igor Gomes e Zé Rafael e o atacante Gabriel Martinelli.

A exclusividade dada pela empresa a Vinícius Júnior tem surtido efeito na atual temporada europeia. Ele é o segundo jogador com mais participações diretas em gol no Real Madrid, com 14 ao todo. Somente Karim Benzema, com 21 (13 gols e oito assistências), se destacou mais vezes no clube espanhol.