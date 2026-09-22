O goleiro japonês Zion Suzuki começou a se firmar no Aston Villa, depois de ter ganhado a oportunidade de jogar com regularidade desde sua chegada ao clube inglês durante a janela de transferências de verão, num momento em que esteve perto de se transferir para o Paris Saint-Germain, antes de as negociações emperrarem.

O Paris Saint-Germain havia colocado Suzuki entre suas opções para reforçar a posição de goleiro, depois de ele ter agradado a Luis Enrique, que pensava em contratá-lo para ser concorrente de Matvey Safonov ou emprestá-lo por uma temporada. Mas o negócio não se concretizou, depois de a diretoria do clube parisiense considerar excessivamente altas as exigências financeiras finais dos agentes do goleiro.

O lado financeiro não foi o único motivo, já que Suzuki procurava uma equipe que lhe garantisse a chance de jogar como titular, algo que o Paris Saint-Germain não era capaz de lhe oferecer.

Esse mesmo motivo esteve por trás de sua recusa a uma proposta do Manchester United há 3 anos, depois de o clube inglês tê-lo desejado para ser reserva de André Onana.

Suzuki afirmou: "Minha prioridade era jogar, e por isso tomei essa decisão. Joguei um ano na Bélgica e dois anos no Parma. Evoluí. Foi muito importante para mim jogar dois anos no Campeonato Italiano. Agora, confio em mim mesmo e acredito nas minhas capacidades".

O goleiro japonês transferiu-se para o Aston Villa por 30 milhões de euros, além de 5 milhões de euros em bônus, para encarar um novo desafio sob o comando de Unai Emery, com grandes expectativas após a saída de Emiliano Martínez para o Chelsea.

Depois de ficar no banco de reservas contra o Brighton após sua chegada, Suzuki participou de 4 partidas da Premier League contra Arsenal, Hull City, Nottingham Forest e Tottenham, além de um jogo na Liga dos Campeões da Europa contra o Club Brugge e um confronto na Copa da Inglaterra contra o Coventry.

Suzuki disputou 495 minutos nessas partidas, excluindo os 45 minutos contra o Coventry, sofreu 7 gols e manteve o gol invicto em uma partida.

Os elogios ao goleiro japonês não se limitaram aos seus números, depois de ele chamar a atenção pela capacidade de defender as bolas, pelo bom trato com a bola e pela contribuição na construção das jogadas desde o fundo, aspectos que levaram o Aston Villa a contratá-lo.

O jornal "Birmingham Mail" elogiou seu início com a equipe e lhe deu uma nota de 8 em 10, destacando seu nível contra o Tottenham e sua capacidade de defender as finalizações e passar sob pressão.

A rede de rádio e televisão britânica "BBC" também destacou sua atuação contra o Tottenham, depois de ele defender duas finalizações de Savinho em poucos segundos, além de sua habilidade em lançar a bola para frente, uma das características em que Emery se apoia em seu estilo de jogo.

Suzuki também recebeu elogios da torcida do Aston Villa, que começou a gritar seu nome em "Villa Park", numa indicação do início da ligação do goleiro japonês com os torcedores do clube após a saída de Martínez.

Emery reforçou sua confiança nas capacidades de Suzuki, dizendo: "Precisávamos de um goleiro. Ele é um goleiro que tem que nos salvar, deve estar à altura da responsabilidade no gol e possuir as qualidades e habilidades necessárias para construir as jogadas".

E acrescentou: "Seu estilo de jogo é extremamente importante, e ele arrisca às vezes, mas é assim que evolui e aprende. Na construção das jogadas, ele pode optar por passar bolas longas, porque possui excelente capacidade nos passes por entre as linhas, e fez isso no segundo gol que marcamos".

Depois que seu passo rumo ao Paris Saint-Germain emperrou, parece que Suzuki encontrou no Aston Villa o espaço que procurava, para começar a se provar na Premier League sob o comando de Emery.