O enigma do Japão na Copa do Mundo... Três versões e um único desfecho

Apesar da disputa acirrada que a seleção japonesa travou contra o Brasil e de sua capacidade de colocar em apuros o time do técnico Carlo Ancelotti na partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, os descendentes dos samurais não conseguiram quebrar o ciclo de sofrimento que os assola desde a Copa do Mundo de 2018.

A seleção japonesa estava à frente por um gol aos 29 minutos contra o Brasil na noite desta segunda-feira, antes que os dançarinos da samba respondessem com dois gols de Casemiro (54') e Gabriel Martinelli (90+6'), fazendo com que perdessem a chance de se classificar para as oitavas de final.

Nas três últimas edições, o mesmo cenário se repetiu de forma surpreendente: os “Samurais” abriram o placar em todas as partidas, mas não conseguiram manter a vantagem, acabando por perder nos últimos instantes de todas as maneiras possíveis.

De acordo com dados do Mr. Sheep e do Stats Foot: “Em 2018, o Japão enfrentou a Bélgica: abriu dois gols de vantagem e perdeu aos 94 minutos. E na Copa do Mundo do Catar de 2022 contra a Croácia: estava à frente por um gol e perdeu nos pênaltis; e não saiu desse mesmo padrão em 2026 contra o Brasil: vantagem de um gol e derrota aos 96 minutos.

A seleção brasileira se prepara para sua próxima partida nas oitavas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto das 16ªs de final entre a Noruega, liderada por Erling Haaland, e a Costa do Marfim, liderada por Frank Kessié.

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