O empate sem gols definiu a partida entre Moghreb Tétouan e Renaissance Berkane, neste domingo, no gramado do estádio Saniat Rmel, na cidade de Tétouan, pela primeira rodada do Campeonato Marroquino.

Cada equipe conquistou um ponto no início de suas trajetórias na nova temporada do Campeonato Marroquino.

As duas equipes entraram em campo com o desejo de abrir o placar cedo, em um confronto que contou com grande presença da torcida de Tétouan.

Os goleiros Zakaria Benabbou e Youssef El Motie contribuíram para manter suas metas invioladas, por meio das defesas que realizaram.

Renaissance Berkane e Moghreb Tétouan trocaram ataques durante o segundo tempo, em busca do primeiro gol, mas o brilho contínuo dos dois goleiros impediu que as redes balançassem.



