O Real Madrid, comandado por José Mourinho, sofreu sua primeira derrota na temporada após apenas quatro partidas, ao cair diante do Real Betis em "La Cartuja", em um jogo que revelou mais do que um simples tropeço no placar.

Apesar das inúmeras oportunidades que surgiram para o time merengue, entre elas um pênalti desperdiçado por Kylian Mbappé nos acréscimos, o confronto deixou pontos de interrogação sobre as escolhas de Mourinho e a forma como lida com seus astros, encabeçados por Vinicius Junior.

Segundo o que evidenciou a leitura da partida, Mourinho, que chegou ao Real Madrid com o objetivo de impor disciplina e devolver a solidez ao vestiário, pareceu no confronto contra o Betis próximo da abordagem dos treinadores que o antecederam, depois de manter Vinicius em campo apesar de seu rendimento limitado, enquanto tirou Arda Güler, um dos melhores jogadores do time no jogo, após receber um cartão amarelo.

Vinicius não ofereceu o acréscimo esperado durante a maior parte da partida, já que sofreu no duelo contra Bellerín e falhou em aproveitar as chances que teve, antes de mostrar seu impacto nos minutos finais, quando criou a oportunidade do gol anulado de Ceballos e provocou o pênalti desperdiçado por Mbappé.

A crise de Vinicius ultrapassa os limites do jogo contra o Betis, já que o brasileiro atuou os 90 minutos em três das quatro partidas desta temporada, e só saiu nos minutos finais diante da Real Sociedad, depois que o Real Madrid vencia por 4 a 1. Apesar de ter marcado um gol e dado duas assistências, seu nível técnico ainda está longe da imagem que o público estava acostumado a ver dele, especialmente nos duelos individuais.

Por outro lado, Mbappé não esteve em situação melhor, depois de completar a partida inteira e desperdiçar chances claras, entre elas o pênalti no momento decisivo.

Apesar de ter marcado quatro gols no Campeonato Espanhol, todos os seus gols vieram no estádio do Real Madrid, enquanto seu impacto fora do "Santiago Bernabéu" ainda é menor do que o esperado.

As decisões de Mourinho sobre seus astros aumentaram os pontos de interrogação, especialmente depois que decidiu tirar Güler após receber um cartão amarelo, enquanto manteve Vinicius, que por sua vez também havia recebido uma advertência, dentro de campo.

O treinador português justificou sua decisão pelo temor de que o jogador turco fosse expulso, afirmando que via a situação dele cercada de riscos.

Mourinho não hesitou, na coletiva de imprensa após a partida, em descrever seus jogadores como "ingênuos", considerando que eles não lidaram da forma necessária com alguns embates e erros aos quais foram submetidos.

Ao mesmo tempo, defendeu a atuação de seu time, afirmando que não encontra um motivo claro para a derrota e que o Real Madrid fez uma boa partida tanto no aspecto coletivo quanto individual.

Mas a derrota diante do Betis abriu caminho para uma pergunta maior: Mourinho realmente conseguiu mudar as regras do vestiário, ou os astros do Real Madrid ainda impõem sua presença sobre suas decisões? E enquanto Arda Güler deixava o campo, Vinicius permaneceu até o fim, renovando a imagem que provocou polêmica desde a temporada passada.

O Real Madrid perdeu a partida, e Mourinho começa a enfrentar o primeiro teste real de sua autoridade, enquanto Vinicius continua sendo "o elefante" difícil de ignorar dentro do vestiário branco.